Sadece Burak Yılmaz! Ligin en golcüleri arasında tek yerli..

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada gol krallığı yarışı büyük bir rekabete sahne olurken yerli isimlerden sadece Burak Yılmaz listeye girebildi. Sörloth'un ilk sırada yer aldığı gol krallığı yarışına yakından bakalım..

Alexander Sörloth geride kalan 26 haftada at tığı 19 golle ilk sırada yer alırken Papiss Cisse 16 golle ikinci sırada yer aldı. Sezon boyunca gol krallığı için mücadele eden bu iki oyuncunun arkasından 13'er golle Adis Jahovic ve Vdat Muriç geliyor. Gençlerbirliği takımından Stancu 12 golle beşinci sırada yer alırken Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz ve Sivasspor'dan Yatabare 11'er golle sıralandı. Süper Lig'de bu sezon çift haneli gol sayılarına ulaşan Crivelli, Demba Ba ve Nwakaeme 10'ar gol atarken Falcao ve Kayode 9'ar gol attı. Edin Visca, Pedro Henrique ve Sio 8'er golle sıralandı.

İlk 16 golcü arasında tek yerli oyuncu Burak Yılmaz

Süper Lig'in üstteki ilk 16 golcüsü arasında yerli oyunculardan sadece Burak Yılmaz yer alırken daha sonra 7'şer gol atan Sivassporlu oyuncular Hakan Arslan ve Emre Kılınç sıralandı.



