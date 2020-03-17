Sadece Adana Demirspor! 13-16 Mart arasında

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maçlar seyircisiz oynandı. 13 - 16 Mart tarihleri arasında oynanan 18 karşılaşmada ilginç bir istatistik ortaya çıktı ve deplasman takımları içinde sadece Adana Demirspor galip geldi. Eskişehirspor'u 4-1 yenen Adana Demirspor takımı dışında ev sahibi takımlar maç kaybetmedi.

Süper Lig 26.hafta

Kasımpaşa 2-0 Göztepe

Ankaragücü 2-1 Ç.Rizespor

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Alanyaspor 1-0 Gaziantep FK

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Kayserşspor 2-1 Y. Malatyaspor

Trabzonspor 1-1 M. Başakşehir

Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Antalyaspor 1-0 Sivasspor





TFF 1.Lig 28.hafta

Karagümrük 2-2 Altay

Bursaspor 1-1 Boluspor

Hatayspor 2-0 Ümraniyespor

Menemenspor 2-2 İstanbulspor

Adanaspor 1-1 Keçiörengücü

Akhisarspor 0-0 BB Erzurumspor

Osmanlıspor 1-1 Giresunspor

Altınordu 1-1 Balıkesirspor

Eskişehirspor 1-4 Adana Demirspor