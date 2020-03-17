Sadece Adana Demirspor! 13-16 Mart arasında
Süper Lig ve TFF 1.Lig'de 13 - 16 Mart tarihleri arasında oynanan 18 maçta deplasman takımları içinde sadece Adana Demirspor galip geldi. Eskişehirspor'u 4-1 yenen Adana Demirspor takımı dışında ev sahibi takımlar maç kaybetmedi.
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maçlar seyircisiz oynandı. 13 - 16 Mart tarihleri arasında oynanan 18 karşılaşmada ilginç bir istatistik ortaya çıktı ve deplasman takımları içinde sadece Adana Demirspor galip geldi. Eskişehirspor'u 4-1 yenen Adana Demirspor takımı dışında ev sahibi takımlar maç kaybetmedi.
Süper Lig 26.hafta
Kasımpaşa 2-0 Göztepe
Ankaragücü 2-1 Ç.Rizespor
Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği
Alanyaspor 1-0 Gaziantep FK
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
Kayserşspor 2-1 Y. Malatyaspor
Trabzonspor 1-1 M. Başakşehir
Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Antalyaspor 1-0 Sivasspor
TFF 1.Lig 28.hafta
Karagümrük 2-2 Altay
Bursaspor 1-1 Boluspor
Hatayspor 2-0 Ümraniyespor
Menemenspor 2-2 İstanbulspor
Adanaspor 1-1 Keçiörengücü
Akhisarspor 0-0 BB Erzurumspor
Osmanlıspor 1-1 Giresunspor
Altınordu 1-1 Balıkesirspor
Eskişehirspor 1-4 Adana Demirspor