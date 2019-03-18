Bu yıl 4’üncüsü yapılacak turnuvaya 50 yaş üstü profesyonel futbol yaşamından bilinen pek çok ünlü eski futbolcunun oluşturduğu 10 takım katılacak. İstanbul Başakşehir Kulübü Balat Futbol Sahası'nda gerçekleşecek turnuvada final ve üçüncülük maçları 28 Temmuz Pazar günü yapılacak ve turnuva kupa ve madalya töreni ile sona erecek.

4. Haliç Şadan Kalkavan Veteranlar Futbol Turnuvası bu yıl İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasından takımların katılımıyla renklenirken, iki yaka arasında oluşan dostluk köprüsüne katkı sağlayacak.

Haliç Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güzktoklusu ve Organizasyon Komitesi Başkanı Lütfullah Şakar, yaptıkları açıklamada, “Haliç ve Türk futbolunun önemli bir değeri olan Şadan Kalkavan’ın anısını yaşatmak adına düzenlediğim bu turnuvaya her yıl ilginin artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Böylesi değerlerimizi unutmadan gelecek kuşaklara tanıtmak adına başlattığımız girişim bu yıl da en güzel şekilde ve başarıyla sonuçlanacaktır inancındayız. Şimdiden katılacak tüm takımlara başarılar diliyoruz” dedi.

Futbola Haliç Kulübü'nde başlayan Şadan Kalkavan, Haliç’te başkanlık ve fahri başkanlık görevlerinde bulunmuş, vefatına kadar kulübe maddi ve manevi desteğini esirgememişti.

Şadan Kalkavan 1939 yılında Rize'de doğmuş, 11 Mart 2015 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetmişti.

İHA