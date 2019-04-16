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Sacramento Kings’te Luke Walton dönemi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings’te başantrenörlüğe Luke Walton getirildi.

16 Nisan 2019, Salı 10:17
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Sacramento Kings’te Luke Walton dönemi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings’te başantrenörlüğe Luke Walton getirildi.

Sacramento Kings’in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dave Joerger’den boşalan başantrenörlük görevine 39 yaşındaki ABD’li Walton’ın getirildiği duyuruldu.

Daha önce Golden State Warriors’ta yardımcı antrenörlük yapan Walton, 2016’dan bu yana Los Angeles Lakers’ın başında bulunuyordu.

Bir dönem Fenerbahçe’de oynayan Sırp basketbolcular Nemanja Bjelica ve Bogdan Bogdanovic’in de forma giydiği Kings, bu sezon 39 galibiyet, 43 mağlubiyet yaşadığı Batı Konferansı’nda 9. sırayı alarak play-off’ların dışında kaldı.

AA

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