Los Angeles Lakers’ın Anthony Davis’i kadroya alarak LeBron James’le güçlerini birleştirmeleri sezona müthiş yansıdı...

Lakers son olarak son dakikaya kadar direnç gösteren Sacramento Kings’i 99-97 mağlup ederek, 12. maçında 10 galibiyetini aldı. Zor alınan galibiyette ‘Kral’ smaçıyla, Anthony Davis de bloğuyla gündem oldu.

Sacramento Kings bitime 3 dakika kala 95-90 gerideydi. Eski Fenerbahçeli Bogdanovic üst üste 5 sayı üreterek skoru 95-95 eşitledi. LeBron’la Lakers 97-95 öne geçti. Ancak Bogdanovic 22 saniye kala yine skoru dengeledi: 97-97.

Kings’in bütün çabalarına rağmen ‘Muhteşem ikili’den önce LeBron serbest atışları attı, ardından Davis de Barnes’e blok yaparak sonucu belirledi: 99-97