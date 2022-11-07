Sezon başında adı gönderilecekler arasında yer alan Sacha Boey, ilk haftadan beri ortaya koyduğu futbolla harikalar yaratıyor. 22 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş derbisinde de rakip oyunculara göz açtırmadı. Boey, Siyah Beyazlılar karşısında 90 dakika boyunca hem savunmada hem de hücumdaki enerjisi ile taraftarlardan da alkış aldı.

Öte yandan Fransa Milli Takımı tarafından izlenen Boey’nin, bir hayli beğenildiği öğrenildi. Kara Kartal ile oynanan maçta da takip edilen genç oyuncunun, Dünya Kupası aday kadrosunda yer alma ihtimali olduğu da belirtildi.





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