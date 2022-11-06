Süper Lig 'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup eden ve 2. sıraya yerleşen Galatasaray 'da Sacha Boey, 90 dakikanın ardından kulüp televizyonuna konuştu. Çok iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayan yıldız sağ bek, tüm takımı tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

'Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyetti'

"Çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Derbiyi yenerek bitirmek çok güzel oluyor. Tüm takımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maçtı. Bu akşam üç puan almak bizim için çok önemliydi, biz de bunu gerçekleştirdik. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyetti. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, bu akşam bize destek oldular. Başakşehir maçı da Dünya Kupası arasından önce kazanmamız gereken bir maç."







