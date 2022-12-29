Süper Lig 'in 16. haftasında konuk olduğu Sivasspor 'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray 'da Sacha Boey, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını dile getiren Fransız sağ bek, şu ifadeleri kullandı:

“Çok önemli bir maç olduğunu bilerek buraya geldik. Buradan üç puan almak çok önemliydi. Bu akşam kazanmamızın en büyük etkeni hep birlikte takım olarak oynamamızdı. Tüm hafta çalışıyoruz. Ben de bu akşam şanslıydım asist yaptım. Hem ofansif hem de defansif anlamda bir bekin çalışması gerekiyor.”







