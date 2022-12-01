Sezon başında kadroda düşünülmeyen, ancak Leo Dubois'nın sakatlığı ve o dönem kadroda bulunan Omar Elabdelloui'nin düşük performansı sebebiyle Sacha boey'a şans doğmuştu.









Bu şansı harika kullanan Kamerun asıllı, Fransız savunmacı gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.





Temmuz 2021'de 1.15 milyon Euro karşılığında Rennes'den transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri oldu.

"GÖRÜŞMELERİ MENAJERİME BIRAKTIM"

Galatasaray 'ın Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, sabah antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis ve Berkan ile çok iyi arkadaş olduklarını belirten Boey, sarı - kırmızılılarla olan sözleşme görüşmeleri hakkında ise; "Sözleşme konusuyla ilgilenmiyorum. Görüşmeleri menajerime bırakıyorum. Ben performansıma odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

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"SEZON BAŞINDA TAKIMDA BİLE DEĞİLDİM"

Başarılı sağ bek oyuncusu açıklamalarına şöyle devam etti; "Futbolda ne zaman, ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takımın içinde bile değildim. Şu an iyi bir noktayım. Galatasaray'da olmak ve sezonu Galatasaray ile şampiyon bitirmek benim için çok önemli."

Başakşehir maçı oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Her hafta tekrarlamak istiyoruz.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

" Fenerbahçe ile ne bir iletişimim oldu ne de onlardan bir teklif geldi. Kendi performasıma bakıyorum istatistiklerle ilgilenmiyorum."