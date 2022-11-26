Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray 'da ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin kıskacında. Fransız sağ bek oyuncusuna Ligue 1'in önemli takımlarından biri talip oldu.









SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

2021-22 sezonunda Ligue 1 ekibi Rennes'ten transfer edilen Boey, bu sezon Galatasaray'da 13 maçta görev aldı ve 1 asist üretti. Fransa'da daha önce Dijon takımında da oynayan Boey'in 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor. 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyor. Sacha Boey, taraftarların da beğendiği isimler arasında.





ZAM İÇİN YAPILAN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

İç transferde ilk imzayı Victor Nelsson'a attıran Galatasaray'da sıradaki hedefler Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey. Bu isimlerden Boey ile yapılan görüşmenin perde arkasına ulaşıldı. Sabah Spor'un haberine göre; Nelsson'a 300 bin Euro zam yapan sarı-kırmızılı yönetim, aynı tarifeyi Sacha Boey'ye uygulamak istedi ancak olumsuz cevap aldı. 480 bin Euro ile A Takım'ın en az kazanan yabancılarından olan Boey, 800 bin Euro'ya sözleşmesini yenilemeyi kabul etmedi.

DUBOIS'LE AYNI MAAŞI İSTİYOR

Forma rekabetinde yedek bıraktığı vatandaşı Leo Dubois'i referans alan 22 yaşındaki Fransız sağ bekin 1.8 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Dubois sezon başında Galatasaray'a 1.8 milyon Euro'dan 3 yıllık imza atmıştı. Sacha Boey'in talep ettiği rakamı çok yüksek bulan sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncadan 1.1 milyon Euro seviyelerine inmesini bekliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.









SACHA BOEY FARK YARATTI

Avrupa'nın en değerli 10 ligi baz alındığında maç başına en fazla ikili mücadele kazanan bek oyuncuları arasında Sacha Boey fark yaratan isim oldu. Galatasaray'da taraftarların da beğenisini kazanan Boey, en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

DİĞER İSİMLERE FARK ATTI

Boey, 11.24 oran yakaladı ve ilk sırayı aldı. İspanya'da Celta Vigo forması giyen Javier Galan Gil ikinci, Benfica'da oynayan Danimarkalı Alexander Bah 10.77 oran ile üçüncü sırada kendisine yer buldu. Öte yandan Sturm Graz'da görev alan Malili Amadou Dante 10.42 oranla dördüncü, Hollanda ekibi Volendam'da top koşturan Brian Plat da 10.33 oran ile 5. sırada yer aldı.





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LIVERPOOL VE R.MADRID TAKİPTE!

İtalyan basınında genç sağ bek ile ilgili flaş bir haber yayınlandı. Calciomercato'nun haberine göre, Liverpool ve Real Madrid Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i takip ediyor. İki kulübün de Sacha Boey'i önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

CİMBOM TEKLİFİ REDDETTİ

Sarı-kırmızılılar, Boey için Fransız ekibinden gelen teklifi değerlendirdi. Takvim'in haberine göre Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının 8 milyon euro tutarı az bulduğu ve gelen bu teklifi reddettiği öğrenildi. Galatasaray, Boey ile yolların ayrılması durumunda bu mevkiye transfer yapmak durumunda.