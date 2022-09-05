Sacha Boey: Kırmızı karta rağmen maçı domine ettik

Galatasaray , Süper Lig 'in 5. haftasının kapanış maçında sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-Kırmızılı ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Mücadelede performansıyla dikkatleri çeken Sacha Boey maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Boey, "Benim için çok büyük bir maç oldu ve güzel oynadığımızı düşünüyorum. Kırmızı karta rağmen maçı domine ettik ve 3 puanımızı aldık." dedi.

"İnanılmaz bir atmosfer oldu"

Taraftarların desteği hakkında ise Boey, "Gole katkım çok keyifliydi ancak bu golde tüm takımın payı var. İnanılmaz bir atmosfer oldu stadyumda. Uzun süredir taraftarımızla böyle bir atmosfer yaşamamıştık. Çok mutluyum" sözlerini dile getirdi.

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