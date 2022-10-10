Sacha Boey için 15 milyon Euro!

Galatasaray 'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Sacha Boey, Fransızlar'ın markajında... Cimbom'un yıldız futbolcusu için Fransız takımları sıraya girdi. Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Marsilya, Lyon ve Rennes, Boey'u transfer etmek için harekete geçti. 3 kulübün, Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği ve devre arası transfer döneminde harekete geçecekleri öğrenildi.









1.1 MİLYON AVRO ÖDEDİLER

Takvim'in haberine göre; sarı kırmızılı yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon avro olduğu belirtildi. Galatasaray, yıldız futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den 1.1 milyon avro karşılığında transfer etti.

Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı. 22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı. 1 asistle mücadele eden Boey'un Kamerun ve Fransa pasaportu bulunuyor. Genç yıldızın piyasa değeri 4 milyon avro...





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