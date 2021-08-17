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Sacha Boey: Galatasaray'dan teklif almak muhteşem bir duygu

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Giresunspor maçının ardından Sarı Kırmızılı ekipten transfer teklifi geldiğinde neler hissettiğiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

17 Ağustos 2021, Salı 01:47 Son Güncelleme:
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Sacha Boey: Galatasaray'dan teklif almak muhteşem bir duygu

Galatasaray 'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, 2-0 kazandıkları Giresunspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu belirten Boey, “Galibiyetle başlamak çok güzel bir duygu. Lige 3 puan alarak başladık. Şimdi önümüzde 3 gün sonra maçımız var ona konsantreyiz.” diye konuştu.

Genç oyuncu, Galatasaray’dan transfer teklifi geldiğinde neler hissettiğiyle ilgili soruya ise “Açıkçası muhteşem bir duygu. Çok güzel bir taraftarımız, iyi bir takımımız var. Ayrıca iyi bir şekilde de oynuyoruz. Dolayısıyla benim için muhteşem.” cevabını verdi.


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