Galatasaray 'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, 2-0 kazandıkları Giresunspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu belirten Boey, “Galibiyetle başlamak çok güzel bir duygu. Lige 3 puan alarak başladık. Şimdi önümüzde 3 gün sonra maçımız var ona konsantreyiz.” diye konuştu.

Genç oyuncu, Galatasaray’dan transfer teklifi geldiğinde neler hissettiğiyle ilgili soruya ise “Açıkçası muhteşem bir duygu. Çok güzel bir taraftarımız, iyi bir takımımız var. Ayrıca iyi bir şekilde de oynuyoruz. Dolayısıyla benim için muhteşem.” cevabını verdi.







