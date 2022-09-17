Galatasaray , Spor Toto Süper Lig ’in 7. haftasında sahasında Konyaspor ’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcusu Boey, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Sacha Boey, “Çok güzel bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu zaferin sonucunda da 1. olarak bitirdik. Şu ana kadar bir takıma karşı golümüzü attık ve birinciyiz” ifadelerini kullandı.

“Takım burada değilken bile çok fazla çalıştım”

A Takım ile sezon başı kampı geçirmemesine rağmen yüksek bir performans ortaya koyduğunun belirtilmesi sonrası sarı-kırmızılı oyuncu, “Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunları da gerçekleştiriyorum sahada. Devamlılığın gelmesi gerekiyor tabii, süreklilik önemli. Devamının geleceğine de inanıyorum. Takım burada değilken bile çok fazla çalıştım. Şu anda gösterdiğim performansta da bu yaptığım çalışma çok yardımcı oldu” diye konuştu.

“En iyimiz hangisiyse o oynamaya devam etsin”

Sağ bekte forma rekabeti içinde olduğu Leo Dubois ile arasındaki ilişkiyle alakalı da Boey, “Kendisini daha önceden de tanıyordum. En iyimiz hangisiyse o oynamaya devam etsin” dedi.

Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı’nın davetini geri çevirdiği ve Fransa Milli Takımı’ndan teklif aldığına yönelik çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine, “Şu anda takımıma konsantreyim, milli takım daha sonradan oturacak diyelim” şeklinde konuştu.

İHA



