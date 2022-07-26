Saç sağlığı nasıl korunur?

Saçlarımız, dış görünüşümüzü ve dolayısıyla psikolojimizi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Saç kayıpları ise bu anlamda en can sıkıcı konular arasındadır. Erkekler için kel kalmak, kadınlar için cansız, sağlıksız görünen hatta seyrekleşmeye başlayan saçlar ciddi bir sorundur.

Eğer saç dökülmesi ya da cansız saç sorunu yaşıyorsanız, erken yaşta saç analizi yaptırarak hayatınız boyunca sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. Basit bir kan ve hormon testi ile saç dökülmesine neden olan sorunların bulunabilir. Testler sonucunda rahatlıkla sağlıklı saçlara sahip olmayı sağlayacak koruyucu önlemler alınabilir.

Saçı içerden beslemek

Saçları canlandırma ve kayıpları önleme konusunda en etkili yöntemler PRP, mezoterapi ve kök hücre tedavileridir. Saç mezoterapisi, sağlıksız saçlara ve kayıplara neden olan vitaminleri, mineralleri ve proteinleri yerine koymanın en iyi yoludur. Düzenli uygulandığında saç dökülmesini önleyen, saçların daha canlı ve sağlıklı çıkmasını sağlayan saç mezoterapisi sayesinde, saçın ihtiyacı olan her şey deriye enjekte edilir. Saçta seyrelme riski taşıyanlar, acısız olan bu yöntemle saç kayıplarını önleme şansı da yakalayabilir.

Destekleyici saç tedavileri

Saç korumada uygulanan alternatif koruyucu yöntemler arasında yer alan PRP ise, 6 ay gibi bir sürede yeni saçlarının çıkmasını, var olan saçlarının güçlenmesini sağlar. Bu yöntemde kişinin kendi kanındaki iyileştirici hücreler ve büyüme faktörleri kullanılır. PRP saç tedavisi, doku yenilenmesi temeline dayanır. Kişinin kendisinden alınarak zengin plazmaları ayrıştırılan kan, yeniden kişinin saç derisine enjekte edilir. Bu yöntemle saç kaybı durdurulmaya ve zayıflamış saç kökleri güçlendirilmesine çalışılırken, ileride büyük bir saç ekimi yaptırmaya karşı da koruyucu bir önlem alınmış olur.

Kök hücre ile saç tedavisi ise PRP’ye benzer bir mantıkla uygulanır. Bu yöntemle, saç kökleri zayıflamış ve yıpranmış bölge taze hücrelerle yenilir. Bu işlem için karın bölgesinden yağ alınır. Özel laboratuvarlarda işlemden geçirilen yağdan kök hücreler ayrıştırılır ve saçın güçsüz olduğu bölgelere enjekte edilir. Yöntem, uygulandığı bölgenin doku kalitesini artırır. Tedaviden sonra uygulama yapılan deri, bağ dokusu anlamında zengin hale gelir ve en ince tüyler bile canlandırılır.

Mezoterapi, PRP ve kök hücre tedavileri, belirli aralıklarla düzenli olarak uygulandığında saç dökülmesini ve sağlıksız saç sorunlarını önler. Beslenme, stres, sigara, alkol ve uyku düzeninin de tedavi sürecinin üzerinde çok önemli etkileri vardır. Yaşam şeklideki düzenlemeler ve kliniklerde uygulanan yöntemlerin yanı sıra vitamin takviyesi sağlayan tabletler de tedavi sürecini hızlandırır. Konuya bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıldığı takdirde arzu edilen sağlıklı saçlara sahip olunabilir.

Sağlıklı saçlar için hangi vitamin ve mineraller önemlidir?

Biotin: Saç için en önemli vitamindir. B7 vitamini ya da H vitamin olarak da bilinir. Eksikliğinde saçta yoğun dökülmeler yaşanır.

Çinko: Vücutta birçok biyolojik fonksiyonun yapısına katılan çinko, saç ve tırnak yenilenmesi, büyüme ve gelişmesinde etkili olan bir mineraldir.

Folik asit: Diğer adı B 9 vitaminidir. Eksik olduğunda saçlar yavaş uzar, kolay kırılır ve cansızlaşır.

Pantotenik asit: Diğer adı vitamin B5 olan pantotenik asit saç ve cilt yenilenmesine önemli katkı sağlar.

E vitamini: Hücrelerin, dolayısıyla cildin yenilenmesinde önemli bir vitamindir. Kanda oksijen taşıma sürecine dahil olduğundan, dolaşımını artırır. Vücutta eksik olduğu durumlarda hücre yenilenmesi yavaşlar.

A vitamin: Sağlık açısından birçok önemli faydası bulunan A vitamini, dokuların oranımı işleminde, hücrelerin yenilenmesinde önemli rol oynar. Eksikliği kuru ve kırılgan saçlara sebep olur.

C vitamini: Dokuları yenileme özelliği olan C vitamini eksikliği, saç uzamasını geciktirir, saç köklerinin zayıflamasına ve saç dökülmesine neden olur. Ayrıca önemli bir antioksidandır. Güneşin zararlı ışınları ve hava kirliliği nedeniyle yıpranan saçların sağlığını korur.

Demir: Kansızlığın en önemli nedenleri arasında yer alan demir eksikliği, saç dökülmesi ve cansız saçların da ana nedenleri arasındadır.

Omega 3: Vücudunun ihtiyaç duyduğu, ama vücut tarafından üretilmeyin omega 3 yağ asidi, hücre zarı için çok önemlidir. Neredeyse vücuttaki bütün organ ve organ sistemleri için çok önemlidir. Saç telinin de yüzde 2-4’ü yağ asitlerinden oluştuğu için saç telinin yapı taşlarından biridir.