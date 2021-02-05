Saç ekiminde başarıyı etkileyen faktörler

Saç ekimi ameliyatlarının ilk hedefi doğal bir görünüm yakalamaktır. İlk olarak saç ekiminin başarısı içi kişiye en uygun saç ekim tekniğinin belirlenmesidir. Saç ekimi için alınan saç köklerinin herhangi bir zarar görmeden hassas bir şekilde korunmasına dikkat edilmelidir. DHI saç ekimi tekniği bu açıdan en etkili sonuçların elde edildiği prosedürlerin başında yer alır.

İkinci dikkat gerektiren konu ise saç kökünün ekilmesi işlemidir. Ekilecek olan saç kökünün yönüne de çok dikkat edilmesi gerekir. Saç ekimin başarılı olması için, ekilen saç kökünün kişinin doğal saç kökünün yönüyle aynı olması gerekir.

Yine saç ekim işleminin en önemli etkenlerinden biriyse saç çizgisinin doğru olarak belirlenmesidir. Saç ekim çizgisinin doğru ve uygun olması doğal görünümlü olmasına en fazla etki eden konulardan birisidir. Büyük bir özen ve dikkatle belirlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca saç ekim işlemini gerçekleştiren sağlık ekibinin tecrübeli ve bilgili olması da çok önemlidir. Saç ekim ameliyatı mutlaka steril, kaliteli ve donanımlı bir ortamda gerçekleştirilmelidir.

İyileşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Bunun dışında ameliyatın başarısını etkileyen unsurlardan birisi de hastanın operasyon sonrası cerrahın verdiği önerilere tam olarak uyum sağlamasıdır. Saç ekim işleminden sonra baş bölgesine darbe almamaya dikkat edilmelidir.

Gerçekçi beklentilere sahip olmak önemlidir. Eğer başta saçınız çok seyrekse saç ekimi kafanızı tamamen saçla donatmayacaktır. Sahip olduğunuz saç ne kadar kalın ve gürse sonuçlar o kadar iyi olacaktır.

Ameliyattan sonra bir hafta boyunca spor ve egzersiz yapmaktan kaçının. Öne doğru eğilmemeye ve sert bir şekilde sümkürmemeye çalışın.

Başarılı bir saç ekimi için hem işlemi gerçekleştiren ekip hem de hasta aynı titizlikte davranıp olası komplikasyonlara karşı önlem alırsa mutlu sona ulaşmak hiç de zor değil.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı