Saç dökülmesi için mezoterapi ve PRP

Sağlıklı bir saçta günde 50 ile 100 arasında saç dökülmesi saçın kendisini yenilemesi için gerekli ve normal bir durumdur. Çünkü sağlıklı bir saç teli doğal olarak 24 ay ila 72 ay arasında değişen bir yaşam döngüsüne sahiptir. Bunun dışında, her insanın saçının yaklaşık yüzde 10'u düzenli olarak telogen olarak da bilinen ve olması gereken bir dinlenme sürecine girer. Bu sürecin sonunda dökülen saçların yerine yenileri çıkar.

Dökülen saç sayısı ile çıkan saç sayısı arasında olumsuz bir şekilde denge bozulduğunda saç dökülmesi sorunu ortaya çıkar. Bu durumda döküle saçların yeniden çıkmasını sağlamak için saç köklerinin beslenmesi gerekir.

Kalıcı saç dökülmesini azaltmak ve saçın doğal döngüsünü korumak için saç mezoterapisi ya da PRP gibi destekleyici tedaviler uygulanır.

Saç mezoterapisi

Saç mezoterapisi ile saç köklerine besleyici ve büyümeyi teşvik edici özel bir serum uygulaması yapılır. Kullanılan özel serumun içeriği dökülmeyi önleyen ilaç, vitamin ve minerallerden oluşur. Mezoterapi işlemi ile serumun; saç köklerine doğrudan ve hızlı bir şekilde etki etmesi sağlanır. Saç köklerinin beslenmesini sağlayarak dökülmeyi azaltır. Dökülen saçların yerine yenilerinin gelmesini sağlayarak saçın yoğunluğunu ve kalitesini artırır.

PRP tedavisi

Saç dökülmesi tedavisinde uygulanan bir diğer tedavide Trombositten Zengin Plazma (PRP)’dır. PRP tedavisi saç dökülmesini azaltmak ve tersine çevirmek için uygulanan ameliyatsız bir tedavi şeklidir. PRP tedavisi, saç derisinde doğal saç büyümesini desteklemek için kanınızda bulunan trombosit açısından zengin plazmayı kullanan üç aşamalı bir işlemdir. Koldan alınan az miktarda kan, santrifüj işleminden geçirilerek trombositten zengin hale getirilerek yeniden kişiye enjekte edilir.

PRP tedavisi saç köklerine giden kan akışını arttırdığı gibi saç kalınlığını da artırabilir. Çoğu hasta, birkaç hafta arayla 4-6 tedaviye ihtiyaç duyar. İstenilen sonuçlara ulaşıldığında, birkaç ayda bir bakım tedavileri yapılabilir.