Saç baş yolduran oyun | Sekiro: Shadows Die Twice

Gamescom 2018'de "Gamescom'un en iyisi" ve "En İyi Aksiyon Oyunu" ödüllerini kazanan Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne ve Dark Souls serisinin yaratıcıları olan FromSoftware tarafından geliştirilen yeni macera oyunu. Bloodborne'u oynadıysanız oyunun hayli zorlu olduğunu da hatırlarsınız. Hatta Dark Souls serisinden de zor bir oyundan bahsediyoruz.

Oyunları detaylı bir şekilde oynayan oyuncuların bu zorluk içerisinde kaybolmayacağını belirten From Software'den Hidetaka Miyazaki, oyundaki keşif hissiyatının oyuncuları meraklandıracağını belirtse de oyunun dünyasına girdiğinizde işin rengi biraz değişiyor. Sadece oynanış olarak Souls oyunlarına benzeyen Sekiro: Shadows Die Twice, diğer dinamikler açısından özgün bir yapıda.

Karanlık ve çarpık bir dünyada hayattan daha büyük düşmanlarla yüzleşirken Japonya'da 1500'lü yılların sonlarındaki Sengoku dönemini keşfediyorsunuz. Ölümcül protez aletleri ve ninja yeteneklerini kullanırken kanlı bir çatışmada gizlilik, dikey zikzak ve ilkel kafa kafaya çarpışmayı bir araya getirerek zorlu bir mücadeleye atılıyorsunuz.

OYUNUN HİKAYESİ

Sekiro: Shadow Die Twice’ın konusu 16.yüzyılda Japonya’da derebeyliklerin kendi aralarındaki savaştığı Sengoku döneminde geçiyor. Ana karakterimiz kendi klanının lideri olan genç lordunu Ashina klanın saldırısından koruyamaz ve lordu kaçırılır. Ashina klanının lideri olan samuray da ana karakterimizin kolunu bu dövüş sırasında kılıçla koparır. Ölüme terk edilen karakterimizi Buda heykelleri yapan bir “busshi” rahibi bulur. Ana karakterimizi “tek kollu kurt” yani Sekiro olarak adlandıran bu rahip, ona normal kolundan daha güçlü olan protez bir kol yapar. İşte bu kol sayesinde ana karakterimiz birbirinden farklı aletleri koluna monte edip düşmanlarına büyük acılar çektirecek.

ÖLÜP YENİDEN DİRİLDİĞİMİZ OYUN

From Software bunca aksiyon, tedirginlik ve sinir stresin içinde kalacağımızın oyuna ilginç bir mekanik eklemiş. Oyunda düşmanlarla savaşırken ölünce yeniden dirilmemiz mümkün. Bu sistem bize ikinci bir şans vermesinin yanı sıra taktik olarak da kullanılabiliyor. Öldüğümüzü düşünen düşman olay yerini terk ederken arkadan yaklaşıp kılıcımızı sırtına saplayabiliyoruz.

Düşmanları gizlice öldürebiliyorsunuz. Çatılardan düşmanın üstüne atlayıp, arkadan yaklaşıp, duvara tutunarak duvarın üstünde duran düşmanı gizlice aşağıya çekip veya çalıların arasından gizlice yaklaşıp düşmanları tek hamlede öldürme şansınız var.

Sonuç olarak eğer Souls serisini sevdiyseniz Sekiro zaten radarınıza girmiştir.

50 DAKİKADA OYUNU BİTİRDİ

Oyunda fazlasıyla zorlandığımızı söylesek de Twitch yayıncısı danflesh111 için durum pek de öyle değil. danflesh111, canlı yayında oyunu 50 dakika 52 saniyede bitirmeyi başardı.

Sekiro: Shadows Die Twice, son günlerin en popüler oyunlarından biri. Steam’de en çok oynanan oyunlar arasında yer alan oyun ayrıca PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında da oynanabiliyor.

Sekiro: Shadows Die Twice sistem gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 11 Compatible

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 11 Compatible

DHA