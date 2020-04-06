Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından üçüncü kez anne olacağını duyurdu. Sarıoğlu, "Evet, hamileyim. Doğum yaza, Allah izin verirse" ifadelerini kullandı

Futbolcu Sabri Sarıoğlu, 2010 yılında pilot Yağmur Yılmaz ile dünyaevine girdi.

MÜJDELİ HABER

Mutlu evlilikleri süren çiftten Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi.

"HAMİLEYİM"

Üçüncü kez anne olacağını açıklayan Sarıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki... Doğum yaza, Allah izin verirse.

Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum.

Çiftin 7 yaşında Sarp adında oğulları, 2 yaşında da Sare adında bir kızları var.

"BOŞANMA" İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda çiftin evliliklerinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilmişti.

Yağmur Sarıoğlu'nun Instagram hesabından eşiyle olan fotoğrafları silmesi dedikoduları alevlendirmişti.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Nişantaşı'nda görüntülenen Sarıoğlu, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Sabri Sarıoğlu, "Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Öyle de bir şey yok. Şu an eşimle buluşacağım zaten" ifadelerini kullanmıştı.

Yağmur Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Sabri Sarıoğlu'nun eşi olan Yağmur Sarıoğlu, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Kariyer planlarını pilot olma doğrultusunda çizen Sarıoğlu, hedefine ulaşmak için her türlü zorluğu göze aldı. Birkaç sene pilotluk eğitimi alan Yağmur Sarıoğlu hedeflerine ulaştı, özel bir havayolu şirketinde yardımcı pilot olarak göreve başladı.



