Galatasaray 'a 1999-200 sezonunda transfer olan Sabri Sarıoğlu'nun sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri 2017-2018 sezonunda sona erdi. Tecrübeli sağ bek, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Göztepe'yle anlaşma sağladı ancak sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Türk futbolunun efsane ismi kariyeriyle ilgili itirafta bulundu.









DÜNYA KUPASI FAVORİSİ

Sabri Sarıoğlu A Spor'da yayınlanan programda sarı-kırmızılı takım, Dünya Kupası, Jesus, Boey ve kariyeriyle ilgili konuştu. Katar 2022 Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıklayan Sarıoğlu; "Fransa, İspanya ve Brezilya. Bu üç takımın arasından bir şampiyonun çıkacağını düşünüyorum." dedi.

"LİGİMİZİN EN İYİ SAĞ BEKİ"

"Sacha Boey, şu anda ligimizin en iyi sağ beki konumunda. Hem ofansif hem de defansif anlamda göz doldurdu. Bununla yetinmemesi gerekiyor. Bek oyuncularının ofansı çok iyi olmalı. Bu sezon inanılmaz bir çıkış yakaladı ve bunu daha da artırmalı. İnanıyorum ki daha da üzerine çıkacak potansiyeli var ve biraz daha kendini geliştirirse daha da iyi performans göstereceğine inanıyorum."

"PES ETMEDİ, SAVAŞTI"

"Sezon başında kadro dışı kaldı ama Boey demek ki pes etmedi. Yabancı oyuncular, genelde böyle durumlara düştüğü zaman bütün alacaklarını talep eder, FIFA'ya şikayet eder ve başka takıma gider ama Boey, kalıp savaşmayı tercih etti. Bence de doğru bir karar verdi ve şu ana Galatasaraylı taraftarların en sevdiği oyunculardan biri."

Jorge Jesus'un Flamengo'daki Harika Dönemi





"JOSEF PERFORMANSININ ALTINDA KALDI"

Josef'in yaşadığı bir olay var Ankaragücü maçı sonrası. O olaydan sonra futbola mı konsantre olamıyor olayın etkisinde mi tam bilmiyorum. Performans olarak beklentilerin altında kalan bir oyuncu.

'TRİP ATARSAM HOCA BENİ OYNATMAZ'

Çok renkli bir karakter Jesus, tecrübeli bir teknik direktör ve rotasyonu çok iyi yapıyor. Oynamayan oyuncular kulübede mutsuz olurlar trip atarlar. Jesus geldikten sonra öyle bir hava yaratmış ki futbolcu biliyor 'Ben üzülürsem trip atarsam hoca beni bir daha oynatmaz' diyor. Oyuncu her zaman kendini hazırda tutuyor.









'YARDIMCISI EMRE MOR'U KAÇIRDI'

Hatta bir maçtan sonra Jesus, Emre Mor'a serzenişte bulunmaya doğru giderken yardımcısı onu nasıl ezberlediyse Emre'yi oradan kaçırıyor. Takımdaşlık çok önemlidir.

"YIKILDIK"

Sakatlıklar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam yedek kulübesinde bir veya 2 oyuncu vardı oyuna girebilecek. Baya bir eksiktik. Performans olarak en iyi oynadığımız maçta elendik. Yıkılmıştık orada.

"HER AY RÜYAMA GİRER"

Ben her ay bir kere Almanya'nın attığı son dakika üçüncü golü rüyama girer. En az bir defa girer. Maçı hatırlayanlar belki bilir. Mücadelenin ilk yarısında çok önemli bir atağa çıkarken Almanyalı bir oyuncunun yerde yattığını görünce Hamit Altıntop durdurup topu dışarı atmıştı. Biz de aynı pozisyonu son dakika Almanlar'dan bekledik. Kazım yerdeydi, dışarı atmalarını beklerken iki üç saniyelik dalgınlıkla golü yedik. Golü atarken Philip Lahm önümden ikiye bir yapıp geçti. O sahne rüyama girer. İkinci golde ben ona çalım atıp geçmiştim sonra o benden intikamını aldı (gülerek)