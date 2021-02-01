Türk futbolunun reisi Sabrı Sarıoğlu en başarılı futbolculardan birisi olmuştur. Sabri Sarıoğlu futbolu bırakmış ve eski futbolcudur. Galatasaray ile özdeşleşen Sabri Sarıoğlu pek çok karşılaşmada forma giymiştir. Sabri Sarıoğlu hem lig maçında hem de Avrupa maçlarında forma giymiştir. Galatasaray'da en çok forma giymiş Türk futbolcuları arasında yer almaktadır. Sabri Sarıoğlu'nun lakabı "reis" tir. Reis olarak anılan Türk futbolcu ayrıca milli takımında formasını giymiştir. Sabri Sarıoğlu mevkisi sağ bek olan bir eski futbolcudur. Boyu ise 1.70'dir. Taraftarlar arasında en sevilen futbolculardan biri olan Sabri Sarıoğlu Galatasaray'da en çok tanınan futbolculardan bir tanesi olmuştur. Hem Galatasaray'ın hem de Türk milli takımının formasını uzun yıllar boyunca terletmiştir. Sabri Sarıoğlu'nun asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen zaman zaman sağ açık pozisyonunda da görev almıştır.

Sabri Sarıoğlu nereli?

Sabri Sarıoğlu Samsun'un Çarşamba ilçesindendir.

Sabri Sarıoğlu kaç yaşında?

Sabri Sarıoğlu 1984 doğumludur. 36 yaşındadır.

Sabri Sarıoğlu hangi takımlarda oynadı?

Sabri Saroğlu alt yapı kariyerine Galatasaray ile başlamıştır. Galatasaray ile altyapıya ilk kez 1999 yılında dahil olmuştur. Galatasaray altyapısında toplam 4 yıl forma giymiştir. Sabri Sarıoğlu'nun profesyonel kariyeri şu şekildedir;

- Galatasaray (2002 - 2017)

- Göztepe (2017 - 2018)

Sabri Sarıoğlu futbolu ne zaman bıraktı?

Sabri Sarıoğlu 2018 yılında futbolu bırakmıştır. Bundan ötürü 2021 yılında herhangi bir takımda forma giymemektedir.

Sabri Sarıoğlu'nun hayatı

Sabri Sarıoğlu Samsun'da 1984 yılında doğmuştur. Ailesi 1990 yılında İstanbul'a yerleşmiştir. Henüz 6 yaşında İstanbul'a gelen Sabri Sarıoğlu 11 yaşında amatör takımlarda futbol oynamıştır 1999 yılında ise Galatasaray altyapı seçmelerine katılmıştır. Galatasaray altyapı antrenörleri tarafından beğenilen Sabri Sarıoğlu, toplamda 4 yıl boyunca altyapıda mücadele etmiştir.

2002 yılında Sabri Sarıoğlu a takım ile anlaşmıştır. Galatasaray profesyonel kariyerine ilk kez 2002 yılında başlayan Sabri Sarıoğlu kısa süre içerisinde ilk 11'in vazgeçilmez oyuncuları arasına girmiştir. Sabri Sarıoğlu 2002 yılından 2017 yılına kadar Galatasaray a takımı ile forma giymiştir. Toplam 357 maça çıkan Sabri Sarıoğlu bu maçlarda 15 gol atmayı başarmıştır. Sağ bek pozisyonunda Galatasaray'ın en çok forma giyen Türk futbolcularından birisi olmuştur.

2017 yılında Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra İzmir ekibi olan Göztepe ile anlaşmıştır. Sabri Sarıoğlu Göztepe ile 29 maçta forma giymiştir. Profesyonel kariyeri boyunca toplam 386 maçta forma giymiştir. Bu maçların hepsinde ise toplam 15 gol kaydetmiştir.

Sabri Sarıoğlu'nun Milli Takım kariyeri

Sabri Sarıoğlu 1999 yılında milli takımdan davet almıştır. Milli takımda Türkiye U15 takımında başarılı bir performans sergilemiştir. U15 takımında toplam 13 maça çıkan Sabri Sarıoğlu 3 gol atmıştır. Sabri Sarıoğlu milli takım basamaklarını birer birer tırmanarak a takıma kadar yükselmiştir.

İlk kez milli olduğu maç ise 2006 yılındadır. 2006 ve 2011 yılları arasında milli takımın vazgeçilmez sağ bek oyuncularından birisi haline gelmiştir. Milli takım kariyeri boyunca 44 maçta forma giyen Sabri Sarıoğlu bir gol atmıştır. Alt yapı ile birlikte ise milli takımda kariyeri boyunca 170 maça çıkmıştır.

Sabri Sarıoğlu'nun özel hayatı

Sabri Sarıoğlu 2010 yılında bir pilot olan Yağmur Yılmaz ile dünya evine girmiştir. 2011 yılında ise Yağmur Yılmaz'dan bir çocuğu olmuştur. Oğlu olan Sabri, oğluna Sarp ismini vermiştir. 2018 yılında ise Sare adında ikinci bir çocuğu dünyaya gelmiştir. 2020 doğumlu olan bir de oğlu vardır. 2020 doğumlu olan oğlunun adı ise Saran'dır. Toplam 3 çocuğu vardır.