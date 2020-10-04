Sabo ilk kez penaltı kaçırdı

Geçen sezon Fatih Karagümrük TFF 1. Lig’deyken transfer olan Erik Sabo, 9 gol atarken, kullandığı 3 penaltıyı da gole çevirmişti. Slovak oyuncu bu sezon da ilk hafta Yeni Malatya karşısında beyaz noktaya gelmiş ve hata yapmamıştı. Fenerbahçe mücadelesinde ilk penaltıyı gole çeviren 28 yaşındaki oyuncu, ikinci penaltıda kaleci Altay’ı geçemedi, Karagümrük’te 5. penaltı atışında ilk kez gol atamadı.