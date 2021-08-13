Sabit Köse, AA muhabirine, 1993 yılında çalıştığı bir inşatta taşıdığı su borularının elektrik tellerine temas etmesi sonucu iki kolunu kaydettiğini anlattı.

Çocukluğundan beri spora ilgi duyduğunu anlatan Sabit, yaklaşık 11 yıl önce başkanlığını yaptığı Hatay Sakatlar Derneğinde kendisini ziyarete gelen bir antrenörün tavsiyesi üzerine tekvandoya başladığını kaydetti.

Kısa sürede tekvandoda ilerleme sağladığını anlatan Sabit, 2011 yılında Rusya’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük, 2018 yılında Bulgaristan’daki Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik ve 2019 yılında da Antalya’da katıldığı Dünya Şampiyonası’nda da üçüncülük elde ettiğini hatırlattı.

Yarışmalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verdiğini ifade eden Sabit, şöyle devam etti:

"Engelime rağmen tekvandoda başarılı olacağımı düşündüm. Pes etmeyen, mücadeleyi seven biriyim. Biraz zorluklar yaşamama rağmen yine de başarılı oldum. İnşallah eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası müsabakasına katılarak şampiyon olmak istiyorum.Her zaman tek hedefim, Türkiye’yi müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmek. Benim gibi engelli bireylere seslenmek istiyorum. Hayat ne kadar acımasız olursa olsun yine yaşamaya değer. Bir sporla uğraşsınlar. Ben bütün engellilere yapabilecekleri spor dalını araştırıp yapmalarını tavsiye ediyorum."

"Sabit’ten Avrupa Şampiyonluğu’nda madalya bekliyoruz"

Milli antrenör Hasan Erişik ise 2011 yılında tanıştığı Sabit Köse’yi tekvando yapmaya ikna ettiğini ve o günden bu yana birlikte çalıştıklarını söyledi.

Sabit Köse’nin çok başarı ve hırslı olduğunu vurgulayan Erişik, "Sabit hiçbir gün pes etmedi. Tekvandoya başladı günden bugüne kadar istikrarlı bir şekilde devam etti. Sabit’ten Avrupa Şampiyonluğu’nda madalya bekliyoruz." dedi.