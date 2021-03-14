Şaban Özdeş: Balıkesirspor’u layık olduğu yerlere getireceğiz

Teknik direktör Yusuf Şimşek’in kırmızı kart görmesi nedeniyle maç sonu basın toplantısına katılan Şaban Özdeş, ilk 15 dakika iyi bir oyun sergilediklerini dile getirdi.

Bir anlık hata sonucu geriye düştüklerini aktaran Özdeş, "Golden sonra oyunu dengelemeye başladık, geriden oyun kurmalarına izin vermedik ama paylaşımda sıkıntı yaşadık. Pozisyonlar verdik. Zaman zaman topa sahip olduk, zaman zaman basit hatalar yaptık. Atak sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Altay takımını tebrik ediyoruz. Kalan 8 maçımızı en iyi şekilde değerlendirip, Balıkesirspor’u layık olduğu yerlere getireceğiz." diye konuştu.

AA