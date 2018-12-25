Saba Tümer: İhaneti affederim

Saba Tümer, Anatolium Marmara AVM'de düzenlenen 'Yeni Yılda Yeni Bir Sen Festivali'nde hayranlarının sorularını yanıtladı.

''GALİBA EVLENECEĞİM''

Sunucu, ''Yeni yıldan ne gibi beklentileriniz var?'' sorusuna, ''Galiba evleneceğim. Kahkahamı kaybetmiştim. Yeni sezonda ekranlara döneceğim'' yanıtını verdi.

Tümer, aşkla ilgili sorulara ise ''Seviyorsam, ihaneti affederim'' cevabıyla şaşırttı.

Sanat camiasından dert yanan sunucu, ''Her şey çıkar ilişkisi... Gerçek dostluk yok'' dedi.

Tümer, günün sonunda ise Suzan Kardeş'le, 'Evde Kaldım' şarkısını seslendirerek, sevenlerini coşturdu.