Saba Lobjanidze, Galatasaray galibiyetinin sırrını açıkladı

Süper Lig 'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray 'ı 4-2'lik skorla mağlup eden Hatayspor'da 2 gol birden atan Saba Lobjanidze maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük takımlarından birine karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Lobjanidze, gol attığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Saba Lobjanidze'nin açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin en büyük takımlarından birine karşı, çok önemli bir maçı kazandık. Gol attığım için ayrıca mutluyum. Bugün savunma arkasına doğru koşular denedik ve bu taktiğimizde başarılı olduk."



