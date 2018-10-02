Saatler geri alınacak mı? Kış saaati uygulamasına geçilecek mi?

Saatler geri alınacak mı sorusu cevabını buldu. Ekim ayında Avrupa'da "Kış saati uygulamasına" geçilecek. Bu uygulama 28 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Ancak Türkiye'de bir süredir bu uygulama kullanılmıyordu ve yaz saati uygulanıyordu. Karar bu yıl da değişmedi. Resmi Gazete'de 1 yıl daha yaz saati uygulaması devam edilelecek kararı çıktı.

Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

Saatler geri alınacak mı?

Çıkan bu kararın ardından saatlerde bir değişiklik yapılmayacak. AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

Alınan bu karar göre, saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Avrupa maçları geç başlayacak...

6 Kasım Schalke-G.Saray: 23.00

29 Kasım Sarpsborg-Beşiktaş: 00.00

13 Aralık Trnava-F.Bahçe: 00.00