Saadane: Önceliğim Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’un orta saha oyuncusu Marwane Saadane, "Kalan iki maçta 6 puan alıp ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz." dedi.

Saadane, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Galatasaray maçındaki hakem kararlarının kendilerini olumsuz etkilediğini, hakemin Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurup verdiği verdiği iki penaltı ve kırmızı kart kararının çok şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Ligde ilk 5 şanslarını kaybettiklerini vurgulayan Saadane, "Kalan altı puan var. Amacımız bunları kazanmak. Kalan iki maçta 6 puan alıp ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatan 27 yaşındaki Faslı futbolcu, "Önceliğim Çaykur Rizespor. Yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Bunları düşünmüyorum. Sezonu iyi şekilde bitirmek istiyorum. Ardından gerekli görüşmeleri yapacağız." ifadelerini kullandı.