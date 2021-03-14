Sa Pinto: Rakibin kırmızı kart görmesi işimizi kolaylaştırdı

Gaziantep FK teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun maçın ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Maçtan önce de sormuştunuz 4-4-2 sorusunu ama bunu maçtan önce yanıtlayamazdım. Rakip takımın hocasını böyle oynayıp oynamayacağımızı bilmiyordu. Bu sistemde özellikle tek santrforla oynayan takımlara karşı daha iyi olabiliyor. Bizim kazanmamız gereken bir maçtı, evimizde oynuyoruz, bu nedenle bu sistemle oynadık. İlk yarıda iyi oynadık ve bu sistem işe yaradı. Çok istekliydik, biraz sabırsız oynadık. Biraz daha sabırlı oynamamız gerekiyor. 2. yarıda oyunu daha da açtık, daha fazla pozisyona girmeye başladık. En sonunda da sonuca gittik. Tabii ki rakibimizin kırmızı kart görmesi de işimizi kolaylaştırdı. Adil bir galibiyet oldu."



