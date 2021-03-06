Sa Pinto: Beşiktaş ligin en iyi takımı
Gaziantep FK teknik direktörü Sa Pinto, Beşiktaş ile oynayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu. Sa Pinto, Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en iyi takım olduğunu, Braga'dayken iyi sonuç aldıklarını ve bugün de yine iyi sonuç almak istediklerini söyledi.
Süper Lig'in 29. haftada Gaziantep, Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor. Bu maç öncesinde takımın teknik direktörü Sa Pinto, açıklamalarda bulundu.
İşte Sa Pinto'nun açıklamaları:
Beşiktaş maçları benim için çok özel olmuştur. Büyük takım, büyük kulüp. Şu an ligin en iyi takımı...
Şu an Süper Lig, o zaman Avrupa Ligi'ydi. Beşiktaş'a karşı oynamak heyecan verici... Braga ile Beşiktaş'a karşı iyi sonuç almıştık. Umarım bugün de öyle olur.
Geçen hafta iyi bir galibiyet almıştık o yüzden bu haftada kazanmak istiyoruz. Beşiktaş kazanmayı daha çok istiyor. Biz de kazanabileceğimize inanıyoruz.