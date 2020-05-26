Avrupa’nın büyük ligleri arasında coronavirüs salgını sonrasında sezona devam eden ilk ülke Almanya olmuştu. Bundesliga’da şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, sezonun 28. haftasında 2. sıradaki Borussia Dortmund, lider Bayern Münih’i konuk ediyor. Lider Bayern Münih, kazanıp kritik virajdan dönüp şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibinin direncini kırmak istiyor. Dortmund ise güçlü rakibini devirip farkı 1'e indirmenin peşinde. Signal Iduna Park'ta oynanan dev maç TSİ 19.30'da başladı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Borussia Dortmund - Bayern Münih ilk 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro - Brandt, Hazard - Haaland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

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GRUBUN YENİ KANALI S SPORT2 NASIL İZLENİR? BUNDESLIGA YAYINCISI S SPORT2 HANGİ KANALDA?

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S SPORT PLUS'TA HANGİ İÇERİKLER YER ALIYOR?

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