Rybakina yarı finalde

Teniste sezonun ilk Grand Slam Turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 18 numaralı seri başı Karen Khachanov ve tek kadınların 22 numaralı seri başı Elena Rybakina, yarı finale yükseldiler.

Geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan Kazakistanlı Rybakina, 2017 Fransa Açık Şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko (17 numaralı seribaşı) ile tek kadınlar çeyrek finalinde korta çıktı. Rybakina, 6-2 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 galip gelerek son 4 biletini kaptı.

Tek erkekler çeyrek finalinde ise Khachanov, 29 numaralı seri başı ABD'li Sebastian Korda ile karşılaştı. İlk iki seti 7-6 ve 6-3'lük sonuçlarla kazanan Khachanov, 2-0 öne geçti. Rus raket, üçüncü seti 3-0 üstün götürdüğü sırada Korda'nın sakatlanarak maçtan çekilmesiyle yarı finale kaldı.