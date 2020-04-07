Manchester United ve Galler tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Ryan Giggs, futbolculuk döneminde birlikte forma giydiği isimlerden kurulu en iyi 11'ini oluşturdu. 759 kez Manchester forması giyen ve bu alanda ilk sırada yer alan Giggs'in kadrosuna Portekiz'li süperstar Cristiano Ronaldo'yu almaması ise İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

Kaleci tercihini Danimarka'lı efsane Peter Schmeichel'dan yana kullanan futbol adamı; sağ beke Garry Neville, stopere Mikael Silvestre ve Rio Ferdinand, sol beke ise Denis Irwin'i koydu. Paul Scholes, Nicky Butt, Roy Keane üçlüsünü orta sahasına koyan Giggs, hücum hattınnda ise Wayne Rooney, David Beckham ve Ole Gunnar Solskjaer'i tercih etti.

Ryan Giggs birlikte oynadığı oyunculardan en iyi ilk 11'i kurdu.

Cristiano Ronaldo 11'de yok

Galler'li futbol adamının dünya futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'yu en iyi 11'ine almaması ise gözlerden kaçmadı. 2003 yılında 19 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan 2009 yılında tam 94 milyon Euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutarak dönemin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olmuştu.

Ryan Giggs, 2003-2009 yılları arasında takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo'yu en iyi 11'ine almadı.



