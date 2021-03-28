Galatasaraylı Ryan Donk, 34 yaşında ilk kez Surinam A Milli Takımı'ndan davet almıştı. Deneyimi oyuncu Surinam ile gol atmaya devam etti. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Surinam'ın Aruba'yı 6-0 yendiği maçta Donk, 1 gol atarak milli formayla çıktığı ikinci karşılaşmada da rakibi boş geçmedi.

Maçta 90 dakika sahada kalan Donk, 29'uncu dakikada takımının ikinci golünü attı. Surinam'ın diğer gollerini Nigel Hasselbaink (3), Jozefzoon ve Alberg kaydetti. Ryan Donk, elemelelerin ilk maçında 3-0 kazandıkları Cayman Adaları karşılaşmasında da bir gole imza atarak maçın adamı seçilmişti.