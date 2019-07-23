Eksik oyuncu nedeniyle antrenman sırasında takıma dahil olan Hasan Şaş’a top sürdüğü sırada sert bir müdahale yapan Donk, hocasını adeta yere sermişti. Pozisyona sinirlenen Şaş’a ilk özür sosyal medyadan geldi. Hollandalı futbolcu, o kareyi paylaşarak, “Pardon Hasan hocam ya” diye yazdı.

Şaş da kısa süre sonra bu paylaşıma cevap verip “Canın sağolsun kardeşim. Beni tutmanın zor olduğunu biliyorum” ifadesine yer verdi. Teknik patron Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala’ya birçok idmanda saha içinde yer vererek oyuncu sayı dengesini sağlamaya çalışıyor.