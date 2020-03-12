Ryan Donk’tan Fatih Terim’e korona selamı!

Koronavirüs salgını nedeniyle en sık yapılan uyarılardan biri de, el sıkışması ve sarılmalardan uzak durulması. Donk da dünkü idmanda, Terim’le korona selamlaşması yaparken, ikili birbirine sadece dirsekleriyle temas etti

12 Mart 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Ryan Donk’tan Fatih Terim’e korona selamı!

Ülkemizde de paniğe yol açan koronavirüs salgını nedeniyle en sık yapılan uyarılardan biri de, el sıkışması ve sarılmalardan uzak durulması.

Donk da dünkü idmanda, Terim’le korona selamlaşması yaparken, ikili birbirine sadece dirsekleriyle temas etti ve ortaya bu keyifli görüntüler çıktı.

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