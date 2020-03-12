Ryan Donk’tan Fatih Terim’e korona selamı!

Ülkemizde de paniğe yol açan koronavirüs salgını nedeniyle en sık yapılan uyarılardan biri de, el sıkışması ve sarılmalardan uzak durulması.

Donk da dünkü idmanda, Terim’le korona selamlaşması yaparken, ikili birbirine sadece dirsekleriyle temas etti ve ortaya bu keyifli görüntüler çıktı.