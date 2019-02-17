Ryan Donk: Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Kasımpaşa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2019, Pazar 21:16
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Ryan Donk: Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçta Feghouli 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı'nın maç sonu açıklamaları:

"Kasımpaşa'nın nasıl oynayacağını biliyorduk. 2. yarıda maçı tamamen kontrol eden bir Galatasaray vardı. Akabinde de güzel bir galibiyet aldık."

"Hem ofansif olarak hem de defansif anlamda Marcao-Luyindama ikilisi büyük katkı veriyor. Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler. Bana çok faydaları oluyor."

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