Ryan Donk: Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçta Feghouli 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Hollandalı'nın maç sonu açıklamaları:

"Kasımpaşa'nın nasıl oynayacağını biliyorduk. 2. yarıda maçı tamamen kontrol eden bir Galatasaray vardı. Akabinde de güzel bir galibiyet aldık."

"Hem ofansif olarak hem de defansif anlamda Marcao-Luyindama ikilisi büyük katkı veriyor. Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler. Bana çok faydaları oluyor."