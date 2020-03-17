Ryan Donk: Bizim sahada olduğumuza bakmayın

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Ryan Donk, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı uyarıda bulundu.

17 Mart 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Ryan Donk: Bizim sahada olduğumuza bakmayın

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Ryan Donk, corona virüse karşı uyarıda bulundu.

Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket etmeli, yetkilileri dinlemeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Bizim sahada olduğumuza bakmayın, herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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