Ryan Donk: Belki ileride forvet oynarım

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşan ve iyi oyuna rağmen rakibine 1-0 mağlup olan Galatasaray milli maç arası öncesi Antalyaspor'u Ryan Donk'un 87. dakikada attığı golle 1-0 yenerek moral bulmayı başardı.

Mücadelenin ardından Donk, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Donk'un açıklamaları:

"Topa ilk dokunuşumda gol oldu. Daha önce Sinan'a da söylüyordum. Kanatlarımız iyi top taşıyorlar ve iyi orta yapıyorlar. Pozisyon öncesinde Mariano'nun kontrolünü gördüm ve düşünmeden ön direğe hareketlendim. Anlamlı bir gol oldu."

"Çok güzel bir taktik hamlesiydi hocamızın yaptığı. Uzun toplarla geldiğimizde bütün hava toplarını onlar kazanıyordu. Belki ileride fovet oynayabilirim, kim bilir."