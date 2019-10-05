Ryan Donk: Beklemediğimiz bir sonuç

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 0-0 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının ardından skor ve oyun anlamında üzgün olduklarını ifade etti.

05 Ekim 2019, Cumartesi 22:21
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Ryan Donk: Beklemediğimiz bir sonuç

Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Skor ve oyun anlamında üzgün olduklarını belirten deneyimli oyuncu, "Beklemediğimiz bir sonuç. Daha iyisini yapıp daha üretken olarak daha çok pozisyona girebilirdik. Fazla bir şey yapamadık skor anlamında. Şu an bizi mutlu eden tek şey milli takım arasının gelmesi. Dinlenip kendimize gelmemiz için bir zamanımız var en azından." dedi.

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