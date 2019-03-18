Ryan Donk: Aşık olduğum kulüpte kaldım

Dün 21. kez sahaya çıkan Donk, gelecek sezon da takımda kalmayı garantiledi. Yine net 1.895.000 Euro sabit ücret, Süper Lig ve UEFA’da alınacak her bir puan için 5.000 Euro, lig veya UEFA’da 21 maç oynaması durumunda 300.000 Euro kazanacak tecrübeli futbolcu, “Galibiyet çok önemliydi. Aşık olduğum kulüpte bir yıl daha oynayacağım için de çok mutluyum” dedi.

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Selçuk İnan'ın 400. maçı

Selçuk İnan, Bursaspor karşılaşmasında 77’de Diagne’nin yerine oyuna girdi. Selçuk böylece, lig tarihinde 400. maçına çıktı. 400 barajını geçen 22. futbolcu olmayı başaran deneyimli futbolcu, faal futbolcular içinde de 453 maçla Kayserispor’da oynayan Umut Bulut’un arkasından ikinci sırada yer alıyor. Listenin başında ise 503 maçla Oğuz Çetin yer alıyor.