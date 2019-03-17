Ryan Donk 1 yıl daha Galatasaray'da!

Galatasaray'ın Bursaspor maçına ilk 11'de başlayan Ryan Donk, bu sezon 21. kez maça çıktı ve sözleşmesindeki madde nedeniyle kontratı otomatik olarak 1 yıl uzadı.

17 Mart 2019, Pazar 20:09
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Ryan Donk 1 yıl daha Galatasaray'da!

Galatasaray'ın Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olduğu maça, 11'de başlayan Donk'un sözleşmesi otomatik olarak uzadı.

Hollandalı futbolcu Donk, Galatasaray ile yaptığı anlaşmaya göre bu sezon ligde ve Avrupa'da 21 maçta forma giyerse sözleşmesi 1 milyon 895 bin Euro bedelle 1 yıl otomatik uzayacak ve 200 bin Euro prim kazanacaktı.

Bugün sahaya çıkan Donk'un sözleşmesi 1 yıl uzadı, 200 bin Euro da prim kazandı. 

Hollandalı futbolcunun yeni sözleşmesinde "2018-2019 futbol sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır" maddesi yer alıyordu.

Donk bu sezon 14 Süper Lig, 7 de Avrupa kupası maçına çıkmıştı.


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