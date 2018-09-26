Hollandalı yıldız, 2004’te Ajax ile forvette başladığı kariyerine 31 yaşında geri dönüş yaptı. Şenol Güneş yönetimindeki tecrübeli oyuncu, bir kez daha hücumun en ilerisine geçerek, Kartal’ın yeni gol umudu olmayı başardı.

Beşiktaş’ta yeni forvet Ryan Babel oluyor. Hollandalı yıldız, Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisinde hem forvetteki görüntüsü hem de attığı jeneriklik golle alkışları topladı.

Siyah-beyazlıları bir hayli heyecanlandıran Babel, Şenol Güneş’in de yeni forveti olmayı başardı. Alvaro Negredo’nun ayrılması, Vagner Love ile Larin’in de Güneş’in istediği seviyede olmaması nedeniyle 31 yaşındaki futbolcu, hücumun en ileri hattında oynamayı sürdürecek.

Ryan Babel’in futbolculuk geçmişinin de forvet hattında başlaması önemli bir detay olarak öne çıkıyor. 2004’te Ajax’ta iken forvet olarak kariyerine adımlar atan tecrübeli yıldız, potansiyeli ve yetenekleriyle Kenny Dalglish ve Marco Van Basten gibi efsanelerden tam not almıştı.

Liverpool’da oynadığı dönemde İskoç efsane Dalglish, “Babel, rakip savunmayı adeta dağıtıyor, yıpratıyor. Topsuz oyunda da etkili, toplu oyunda da iyi. Topla yaptığı hilelerle rakip savunmaya sıkıntı veriyor” ifadeleriyle dikkat çekmişti. Van Basten de Hollanda Milli Takımı’nda Van Nistelrooy sonrası Babel’i işaret ederek, “Taşıdığı bütün potansiyeller Theirry Henry’yi anımsatıyor” yorumunu yapmıştı.

Her ne kadar kariyeri istediği gibi şekillenmese de son 2 senede Deportivo La Coruna ve Beşiktaş ile kariyer çıkışı yapan 31 yaşındaki futbolcu, özellikle siyah-beyazlı forma altında kariyerinin en iyi dönemini geçirdi.

Babel, 2017-18 sezonundan beri 22 gole ulaşarak, kariyeri boyunca en çok gol attığı dönemi yakaladı. Özellikle bu sezon forvete kayan başarılı oyuncu, 6 lig maçında 4 gol atarak kısa sürede etkisini hissettirdi.

(Celal Umut Eren - Milliyet)