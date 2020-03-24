Devre arasında Galatasaray’dan Ajax’a kiralanan Ryan Babel, karantina günlerini ülkesi Hollanda’da geçiriyor. Amsterdam’da zorlu günler yaşadığını belirten 34 yaşındaki futbolcu, “Kitap okuyor,belgesel izliyor ve kişisel gelişimime katkıda bulunacak şeylere vakit ayırıyorum. Fit kalabilmek için egzersizler yapıyorum. Kariyerimde artık belli bir yaşa geldim. İçinde bulunduğumuzsüreci,futbol hayatımı planlamak adına kullanıyorum”diye konuştu. Kulübü Ajax’ın internet radyosuna açıklamalarda bulunan Babel, takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

İşte Babel’in evdeki tercihleri:

Okuduğu kitap: Robert Kiyosaki - Rich Dad Poor Dad (Zengin Baba Yoksul Baba).

İzlediği dizi: For Life (drama), You (psikolojik gerilim).

İzlediği belgesel: The American Dream (Donald Trump’ın başkanlığa giden yoldaki serüveni).

Dinlediği müzik: Trippie Red-A Love Letter To You 4(ABD’li rapçi Trippie Red’in albümü).