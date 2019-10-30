Şu ana kadar Muslera ile birlikte 13 maçın tamamında 1.144 dakika süre alan oyuncu konumunda bulunan Hollandalı futbolcu dinlendirilmek isteniyor ancak bir türlü istenilen skorlar alınamayınca Babel mecburen sahada oluyor. Ancak artık o da daha iyi olması adına rotasyonun içine girecek.

Şifresi çözüldü

Cimbom’da hem iç sahada hem dış sahada şu ana kadar görünen oyun kurgusu belli. Belhanda ve Feghouli geçtiğimiz sezonlardaki gibi fazla sorumluluk almazken hücum organizasyonundaki kilit isim Babel. Muslera uzun top atıyor, Hollandalı kontrol edip ya kendi gitmeye çalışıyor ya da indiriyor ama o da kısa sürede rakibe geçiyor. Luyindama ve Marcao ise aşırı öz güvenden dolayı geriden oyun kurmak isteseler de baskı gördüklerinde hata yapıyorlar ve Cimbom geriden bir türlü oyun kuramıyor. Nzonzi ise orta alanda sorumluluk alıyor ama yalnız kalıyor, ileride pas isteyen veya boş alana kaçan olmadığı için sürekli yan pas yapmak mecburiyetinde kalıyor.