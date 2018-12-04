Ryan Babel'e para cezası

Ryan Babel için kritik toplantı birkaç gün içerisinde yapılacak.

04 Aralık 2018, Salı 08:01
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Ryan Babel'e para cezası

Sosyal medyada bir Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı polemik nedeniyle büyük tepki çeken ve kulüp tarafından savunması istenen Ryan Babel için kritik toplantı birkaç gün içerisinde yapılacak. Yönetimden özür dileyen Hollandalı futbolcunun kadro dışı bırakılması ihtimalinin düşük olduğu ortaya çıktı.

Takımdaki olumlu havanın bozulmasını istemeyen siyah-beyazlı yönetimin, Babel'e para cezası vermeyi düşündüğü aktarıldı. Babel'e ceza konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş'in fikrini alacak olan yöneticilerin, özür dilemesi halinde Tolgay Arslan'a dönüş kapılarını açık tutabileceği de ifade edildi.

(Milliyet)

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