Hollanda UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve İtalya ile oynayacak. Bu zorlu maçlar öncesinde kadroya davet edilen adaylar açıklandı. Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel de kadroya davet edildi.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'da forma giyen sonrasında da Ajax'ta kiralık olarak ligin 2. yarısını geçiren Ryan Babel, Fatih Terim'in yeni sezon çalışmalarında takımdaki yerini aldı.

Hollanda'ya geçici teknik adam

Hollanda Milli Takımı’nda teknik direktörlüğe geçici olarak Lodeweges getirildi Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanyol ekibi Barcelona ile anlaşmaya varan Koeman’ın milli takımdaki görevinden ayrıldığı belirtildi.





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