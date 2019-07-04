Ryan Babel’e ‘80’ baskısı!

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Ryan Babel, son olarak, “Hangi forma numarasını almalıyım” diye sordu. Taraftarlar bu gönderiyi cevap yağmuruna tuttu. Çoğunluğun önerisi ise 80 numara oldu.

Sebebi ise Liverpool’un Beşiktaş’ı 8-0 yendiği maçı çağrıştırması. 6 Kasım 2007’de İngiltere’de oynanan o karşılaşmada Babel de 78 ve 81. dakikalarda iki gol atmıştı. Diğer goller Crouch (2), Benayoun (3) ve Gerrard’dan gelmişti. Yıldız futbolcu, tercihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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