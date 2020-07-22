Ajax'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinde yayım yapan Vogue Dergisi'ne verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki sol açık, ırkçılığa karşı ortak tavır alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken sosyal medyadaki nefret içerikli mesajlar hakkında da konuştu. İşte Babel'in o sözleri:

"Irkçılığa uğramadım"

"Siyahi futbolculara yönelik ayrımcılığa karşı ciddi bir mücadelenin başlamasından ötürü çok mutluyum. Şu an olan biten gerçekten çok gülünç. Hollanda Milli Takımı'nı temsil ediyorum ve bir futbolcu olmamdan ötürü hayatımda bugüne dek böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yalnızca insanların gözünde yüksekte olmam önemli değil. Bu tip ayrımcılıklarla hiç kimse muhatap olmamalı. Irkçılığa karşı sesini yükselten takım arkadaşlarımı ve tüm futbolcuları destekliyorum. Biz, duyguları olan insanlarız ve ne kadar sağlam olursanız olun ırkçılıkla mücadele etmek zor."





"TV programları ırkçılığı kışkırtıyor"

"Instagram üzerinden başkalarına cevap vermemin nedeni yaşadığım bıkkınlık ve pek tabii ki bunu yapmaya zamanım olması. Kendimi savunmaksızın sadece futbol oynamayı düşünen bir robot değilim. Bazen size gelen tepkileri görmek ve bazılarının zihinlerini değiştirmek istersiniz. Benden nefret eden bir insanın profilime girip çirkin yorumlar yapmaya zaman harcaması çok ironik. Bu da yapısal ırkçılığın etkilerine güzel bir örnek.

Voetbal Inside gibi televizyon programları insanları kışkırtıyor. Eğer örnek aldığınız kişi hiçbir şey yapmayıp yalnızca siyahi futbolculara yönelik ırkçı ifadeler kullanıyorsa siz de bunu yapabileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Sosyal medya hesabıma gelene dek baze insanlara bundan hoşlanmadığım konusunda bilgilendiriyorum. Herkese başarıları mutfak masasında oturan bıyıklı adamın değil, takımın elde ettiğini hatırlatmak isterim. İnsanlara bunu neden açıklamak zorunda olduğumuzu da hiç anlamıyorum."

"Amacım linç ettirmek değildi"

"Bir defasında çok kötü isimli bir kullanıcıdan çok çirkin bir yorum aldım. Profiline tıkladığımdaysa yorumu yapan kişinin 13 yaşındaki bir çocuk olduğunu gördüm. Benim de üç çocuğum var ve en büyükleri henüz ergen bile değil. Şahsen benim oğlum profesyonel bir futbolcuya bu kadar kötü sözler içeren bir mesaj gönderse kendi adıma utanırım. Ben de bu yorumu çocuğu etiketleyerek paylaştım ki ailesi ya da tanıdıkları ona müdahale etsin. Nitekim öyle de oldu.

Irkçılık ve eşitsizliği bir tarafa koyarsak amacım kesinlikle 13 yaşındaki bir çocuğu linç ettirmek değildi. Şayet bana karşı özel mesaj gönderecek kadar güçlüyseniz ifşa edildiğinizde doğacak sonuçlara da katlanacak olgunluktasınız demektir. Farklı kişilerle mesajlaştığımda insanlara karşı anlayışım artıyor ve bu da beni iyi hissettiriyor. Zaten nihai hedefim de bu. Tekrarlamak gerekirse futbolu kendim ve ülkem için oynuyorum. Hollanda Milli Takımı'na seçilmemin bir şeyler ifade etmesi lazım."

"Beni performansımla eleştirin"

"Futbola olan bağlılığım bana olan sevginin büyüklüğünden ileri geliyor. Çünkü takım arkadaşlarım ve sadık taraftarlarımız gerçekten harika. Savaşmaya devam ediyorum çünkü sevginin nefreti yeneceğini biliyorum. Pek çoklarının yalnızca futbolla ve bunun eğlenceli anlarıyla ilgilendiğini biliyorum. Ama artık ne sosyal medyadan ne de desteklediği kulüp için ter döktüğünüz taraftarlardan sözlü saldırılara uğramak istemiyoruz.

Benim kötü bir futbolcu olduğumu düşünebilirsiniz. Size göre iyi oynamıyor muyum? O zaman beni performansımla yargılayın. Kötü oynadığım zamanları ben de biliyorum ama bundan böyle küfür ve ırkçı yorumları asla kabul etmeyeceğim. Çünkü bunların futbolumla alakası yok, yalnızca insanların kalbindeki kinle ilgisi var."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler