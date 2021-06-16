Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımda Hollandalı futbolcu Ryan Babel, bugünkü idman öncesinde GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Babel, takımın durumu hakkında konuşarak sözlerine başladı ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacakları PSV maçıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

İşte Ryan Babel'in açıklamaları:

Yeni bir hocamız olacak ya da mevcut hocamızla devam edeceğiz. Öncelikle bizim takım inşa etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda çok zorlu bir rakiple karşılaşacağız. İyi hazırlanmamız gerekiyor.

Çok iyi bir takım. Her zaman kupa almak için mücadele eden bir takım. Geçen sene alamadılar, bunun için ayrı bir istekleri var. Çok iyi bir takım.

Geçen seneye göre değişiklikler oldu. Menajerlerini değiştirdiler, farklı bir mantalitede olacaklar. Çok genç oyuncuları var bunları kullanacaklardır. O yüzden bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor.

İyi hatırlarımız var ama eski hatıralar. Şu andayız ve şu ana bakmamız gerekiyor. Önümüzde kısa bir zaman var. İyi hazırlanmamız gerekiyor.

Türk Milli Takıma iyi dileklerimi armağan ediyorum. Orada oynayan Galatasaraylı arkadaşlarımız var, onların da oynayıp kendisini göstermeleri gerekiyor.